Utrudnienia dla kierowców w Stargardzie

Po zamknięciu przejazdu kolejowego w Grzędzicach ponownie wróciły problemy komunikacyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archhiwum] Stargard. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Po zamknięciu przejazdu kolejowego w Grzędzicach ponownie wróciły problemy komunikacyjne, zwłaszcza w centrum i śródmieściu Stargardu.

Trwa tam przebudowa węzła drogowego. Kierowcy nie mają lekko, mimo wytyczenia objazdu ekspresową S10.



- Siłę oddziaływania Grzędzic widzieliśmy ostatnio, ale musimy pamiętać, że w tamtym czasie mieliśmy zamknięty wiadukt przy Składowej, który jednak potrafi przenieść dużą część ruchu. W tym momencie trzy wiadukty są otwarte. To kilka tysięcy mieszkańców, którzy będą musieli szukać przejazdu przez miasto - mówi prezydent Stargardu Rafał Zając.



Magistrala Poznań-Szczecin, po modernizacji, powinna być gotowa do końca przyszłego roku i to kolejny termin, biorąc pod uwagę wielokrotne „poślizgi” tej inwestycji.