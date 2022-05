Tunel pod Świną dziurawy

Cała inwestycja ma być gotowa do użytku w połowie przyszłego roku. Fot. Urząd Miasta Świnoujście/PORR Cała inwestycja ma być gotowa do użytku w połowie przyszłego roku. Fot. Urząd Miasta Świnoujście/PORR Cała inwestycja ma być gotowa do użytku w połowie przyszłego roku. Fot. Urząd Miasta Świnoujście/PORR Cała inwestycja ma być gotowa do użytku w połowie przyszłego roku. Fot. Urząd Miasta Świnoujście/PORR Cała inwestycja ma być gotowa do użytku w połowie przyszłego roku. Fot. Urząd Miasta Świnoujście/PORR

W Świnoujskim tunelu powstały dziury - ekipy budowlane właśnie zakończyły przebijanie obudowy. W wyciętych miejscach powstają wyjścia ewakuacyjne z klatkami schodowymi.

Był to jeden z bardziej skomplikowanych momentów prac prowadzonych na terenie budowy tunelu. Trudność polegała na tym, by segmenty tunelu rozciąć i zabezpieczyć w, nie wpływając na jego szczelność.



Aby wykonać wnękę dla wyjścia, ekipy budowlane musiały przebić się przez obudowę, zrobić wykop i jego obudowę.



Wewnątrz tunelu powstaną dwa wyjścia ewakuacyjne. Pierwsze w odległości 500 metrów, drugie kilometra od nowej drogi prowadzącej do tunelu po stronie wyspy Uznam.



Cała inwestycja ma być gotowa do użytku w połowie przyszłego roku.