Rezygnowali z profilaktyki przez epidemię. Negatywny efekt jest widoczny [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pacjenci trafiają do lekarzy z bardzo zaawansowanymi nowotworami - mówią lekarze. To efekt pandemii. Często rezygnowali z badań profilaktycznych z obawy przed zakażeniem.

Jak mówi prof. dr hab. med. Tomasz Byrski, konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej, mężczyźni najczęściej chorują na nowotwór prostaty, a kobiety na nowotwór piersi i jajnika.



- Dzięki temu, że takie zachorowania odnotowujemy w naszym województwie, musimy pamiętać o profilaktyce. Profilaktyczną cytologię szyjki macicy, profilaktyczną mammografię czy profilaktyczną kolonoskopię, jeśli chodzi o raka jelita grubego - powiedział prof. Byrski.



Prof. Anita Chudecka-Głaz, ginekolog i onkolog szpitala na Pomorzanach zwraca uwagę na zachorowalność kobiet na raka macicy. Jak mówi, wzrasta zachorowalność, ale też śmiertelność.



- Zachorowalność wzrasta, ale i tak jest to nowotwór, który najlepiej rokuje ze wszystkich nowotworów ginekologicznych. Gdybyśmy mieli porównać te dwa nowotwory: raka endometrium z rakiem jajnika, to rak endometrium jest rakiem, który rokuje zdecydowanie lepiej - podkreśla prof. Chudecka-Głaz.



W Szczecinie trwają Zachodniopomorskie Dni Onkologii. To dwa dni wykładów i dyskusji na temat profilaktyki, diagnostyki i metod leczenia.