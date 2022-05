Ulica Koralowa. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Duże zmiany na placu budowy Modrej i Koralowej w Bezrzeczu miasto zapowiada już w piątek.

Odcinek od Wroniej do Szerokiej zostanie udostępniony dla kierowców. Na ulicy Koralowej od posesji nr 77 do ulicy Nowowiejskiej, wprowadzony zostanie zakaz ruchu. Właściciele posesji odcięci w tym czasie od dostępu do drogi, muszą się postarać o przepustkę.



Dla kierowców nadjeżdżających od ulic Rozmarynowej i Środkowej zamknięte zostaną wjazdy w ulicę Koralową. Dla wyjeżdżających z obszaru ulic Zaściankowa, Kaperska, Kirasjerów, sugerowany jest objazd przez Węzeł Głębokie. Zmiany wejdą w życie od 1 czerwca.



Aby otrzymać przepustkę, należy zgłosić się do wykonawcy pod numer telefonu 734 474 557. Telefon będzie czynny w dni powszednie w godzinach 9 -14.