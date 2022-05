Strażacy świętują. Powiat gryfiński rozdał awanse i wyróżnienia [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Ponad 30 strażaków powiatu gryfińskiego uzyskało w piątek awanse i zostało odznaczonych w ramach ich corocznego święta.

Wyróżnienia przyznano nie tylko strażakom zawodowym, ale także ochotnikom i licznej grupie kobiet. Jak same przyznają, ich praca w tym właśnie zawodzie nie jest przypadkowa.



- Pomoc drugiemu człowiekowi jest bardzo ważna w dzisiejszych czasach. Uważam, że to jest najważniejsze. - Warto być strażakiem, bo to jest piękna służba. Te zdarzenia są coraz bardziej ciekawe, to nie jest już tylko gaszenie pożarów, jak to było prawie 30 lat temu. Pożary to jest jakieś 30 procent, reszta to są inne zdarzenia. To zawód od ratownictwa wysokościowego, technicznego, wodnego po poszukiwawcze. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Już nie wspominając o awansach zawodowych. - Jest to niesamowite przeżycie, pomagamy ludziom, chcemy być dla nich potrzebni. Jest nam niezmiernie miło, kiedy ludzie to dostrzegają - mówili świętujący strażacy.



W dzisiejszej uroczystości w Gryfinie uczestniczyli parlamentarzyści naszego regionu, wojewoda oraz przedstawiciele mundurowych władz wojewódzkich.