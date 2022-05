Aplikacja przyspieszy interwencję Pogotowia i Policji

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W jaki sposób usprawnić dojazd służb ratunkowych w trudno dostępne miejsca publiczne? Władze Kołobrzegu zakupiły aplikację, która ma pomóc ratownikom czy Policji w szybszym dotarciu na miejsce interwencji.

Szlabany i zapory drogowe w miejscach publicznych Kołobrzegu mające chronić pieszych przed pojazdami nie będą już przeszkodą dla służb ratunkowych i mundurowych w szybkim niesieniu pomocy. Miasto zakupiło specjalną aplikację, dzięki której policjanci, ratownicy czy strażacy będą mogli w łatwy sposób samodzielnie otwierać takie zapory. Ma to pomóc w maksymalnym skróceniu czasu interwencji.



Dariusz Hoc, komendant kołobrzeskiej policji mówi, że aplikacja będzie pomocna służbom interweniującym, zwłaszcza nad morzem.



- Najważniejsze w tej aplikacji jest to, że ona przyczyni się do skrócenia naszego czasu reakcji na zdarzenie. Interwencja zgłoszona na przykład na terenie plaży, molo, jest zablokowany dojazd przez słupki, a aplikacja pozwoli nam szybciej uruchomić otwieranie tych słupków i szybszy dojazd na miejsce zdarzenia - tłumaczy Hoc.



Kołobrzeski magistrat będzie chciał prowadzić rozmowy także ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, by także one przyłączyły się do systemu. Dzięki temu, służby mogłyby w łatwiejszy sposób dotrzeć na tereny zamkniętych osiedli. Koszt dołączenia do aplikacji to tysiąc złotych.