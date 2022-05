Zgwałcił 86-letnią babcię swojej dziewczyny

Fot. pixabay.com / congerdesign (CC0 domena publiczna)

Brutalny gwałt na starszej kobiecie z Kołobrzegu. Sprawca został już zatrzymany.

Do zdarzenia doszło 17 maja. Ofiara brutalnego gwałtu to 86-letnia kobieta. Jej oprawcą został 37-letni Patryk M.



Mężczyzna to konkubent wnuczki pokrzywdzonej kobiety. Sprawca najpierw pobił 86-latkę, zgwałcił ją, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. Kobieta trafiła do kołobrzeskiego szpitala. Wśród jej obrażeń są m.in. złamane żebra. Poszkodowana była przytomna i wskazała sprawcę gwałtu i pobicia.



Policji udało się zatrzymać 37-latka kilka godzin po zdarzeniu. Mężczyzna był kompletnie pijany, a jego przesłuchanie mogło odbyć się dopiero następnego dnia.



Prokuratura postawiła Patrykowi M. zarzut gwałtu ze szczególnym okrucieństwem za co grozi do 15 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmawia składania zeznań.