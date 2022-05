Burza, porywisty wiatr, a nawet...grad

Fot. pixabay.com / skeeze (CC0 domena publiczna)

Porywisty wiatr, deszcz i burze - tak zapowiada się najbliższa noc w województwie zachodniopomorskim.

Im dalej na północ regionu, tym niższa szansa na wystąpienie burz - mówi dyżurny synoptyk z IMGW-PIB Michał Szewczyk. - Dzisiejszej nocy, a głównie to po północy, rozpoczną się najgroźniejsze zjawiska. Najbardziej groźne będą na południu regionu, tam możliwość wystąpienia opadów aż do 25 litrów. Tym burzom będzie towarzyszył też porywisty wiatr w porywach do 90-100 km/h. Nie wykluczamy także możliwości wystąpienia niewielkiego gradu.



Ostrzeżenie przed silnym wiatrem obowiązuje do sobotniego popołudnia na terenie całego województwa.