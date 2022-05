Szczecin winną stolicą regionu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

10 producentów, 60 rodzajów i setki litów wina - to wszystko na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich, bo dziś Szczecin jest winną stolicą regionu.

Ruszył II Festiwal Wina Pomorza Zachodniego. Każdy amator tego trunku, może wypożyczyć kieliszek festiwalowy, który będzie służył do degustacji - mówi Damian Orlik ze stowarzyszenia Winnice Zachodniopomorskiego.



Frekwencja od samego początku jest bardzo duża: - Jesteśmy tu po to, żeby popróbować i zobaczyć co mamy ciekawego w regionie. Najbardziej lubię wino półwytrawne, ale nadal szukam swojego ulubionego. - Jestem studentką uprawy winorośli i winiarstwa na ZUT. Jestem więc blisko tematu. Koleżanka przyjechała do mnie z Wrocławia, więc zabrałam ją, bo to jest świetne wydarzenie i warto tu być na Dziedzińcu Zamku. Jestem już na festiwalu wina po raz drugi - opowiadają uczestnicy.



Festiwal potrwa do niedzieli.