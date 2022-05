Ochłodzenie i silny wiatr [WIDEO]

Maksymalne wskazania termometrów w regionie: 14-18 stopni w skali Celsjusza. Wiatr z zachodu (35 km/h), ciśnienie spada (1009,00 mbar).

Do końca dnia obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla niemal całego kraju. W porywach może wiać do 90 kilometrów na godzinę. Temperatura w prawie całym kraju nie przekroczy 20 stopni Celsjusza, a wiatr będzie potęgował odczucie chłodu. Możliwe są tez opady.Jak powiedziała Emilia Szewczak z IMGW - pogoda wciąż będzie dynamiczna.- Miejscami będą burze, ale będą słabsze niż nocy poprzedniej. Możliwy będzie również grad. Temperatura maksymalna na północy od 12 do 16 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze również chłodniej, maksymalnie do 21 stopni Celsjusza - dodała Emilia Szewczak.Jutro deszcz możliwy jest już tylko na krańcach wschodnich. Temperatura będzie jeszcze niższa niż dzisiaj i na przeważającej części kraju nie przekroczy 15-16 stopni Celsjusza.