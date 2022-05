Rozpoczynają się Dni Kołobrzegu

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Święto miasta zostanie oficjalnie rozpoczęte o godzinie 11 na dziedzińcu ratusza. Następnie mieszkańcy wezmą udział w uroczystym przemarszu ulicami aż do portu pasażerskiego.

Katarzyna Pechman z Urzędu Miasta zachęca do wzięcia udziału w kolorowej paradzie.



- To nie jest tak, że jest to przemarsz zorganizowany; że biorą udział tylko dzieci, młodzież, przedstawiciele klubów sportowych i tanecznych..., każdy może przejść się z nami w tym pięknym, długim spacerze - zaprasza.



Najwięcej będzie działo się dziś w okolicach latarni morskiej. Na miejscu czekać będą gry i zabawy dla dzieci i dorosłych.



Nie zabraknie też koncertów, a gwiazdą wieczoru będzie zespół De Mono, który wystąpi o godzinie 20. Przez cały weekend pojawi się również okazja do podziwiania średniowiecznych rzemiosł.



Historyczny Targ Solny zagości w Parku Anatola Przybylskiego przy ulicy Dubois.