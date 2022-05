Jak stworzyć komiks? Warsztaty w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ołówki, kredki i mazaki, ale przede wszystkim wyobraźnia poszły w ruch. Marek Stelar i Wojciech Biernawski uczyli dzieci, jak stworzyć komiks.

Najważniejszy jest scenariusz, umiejętność rysowania przyjdzie z czasem - przekonywali. Warsztaty odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 7 w Szczecinie.



- Bawcie się tworzeniem tej historii i zwodzeniem widza - mówi Wojtek Biernawski, nauczyciel plastyki i artyterapeuta. - Jeżeli muszę narysować koło i nie rysuje go często, to muszę poprawić. Jeżeli robię to setki razy, to co któreś wyjdzie idealnie.



- Od razu wpadłam na pomysł historii kryminalnej z dreszczykiem i jestem w trakcie jej dopracowywania. Zamysł już jest. Bardzo lubię klimat kryminału, mroczność i tajemnicę. Zawsze interesowała mnie sztuka. Można łączyć kreatywność do pisania i do rysowania - mówi uczestniczka warsztatów.



W Polsce pierwszy komiks w formie zeszytowej został wydany w 1920 nosił tytuł "Przygody Szalonego Grzesia". Jego twórcami byli Kamil Mackiewicz oraz Stanisław Wasylewski. Komiks opowiadał o polskiej walce o niepodległość.