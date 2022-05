Nos do kieliszka, czyli znawca uczy, jak przywitać się z winem [WIDEO, ZDJĘCIA]

10 winnic z Pomorza Zachodniego prezentuje się na Festiwalu Wina na Zamku w Szczecinie.

Są degustacje i warsztaty. O tym, jak przywitać się z winem, opowiadał znawca Maurycy Michalak. - Cały nos powinien trafić do kieliszka. Warto powąchać, aby odkryć bogactwo. Ogromna część degustacji to aromaty - powiedział Michalak.A jak udoskonalić swój węch, aby w winie czuć np. truskawkę czy limonkę? - Wąchać i trenować - dodaje Maurycy Michalak.Festiwal Wina na Zamku Książąt Pomorskich potrwa do niedzieli.