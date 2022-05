Święto Wina na Zamku Książąt Pomorskich

Jak się robi wino różowe? - między innymi tego dowiedzieć się można na Festiwalu Wina w Szczecinie.

Impreza trwa na Zamku Książąt Pomorskich. Wystawia się tam 10 winnic z Pomorza Zachodniego. Do nabycia są jednak także sery, wędliny, ryby i oliwy.Prelekcje prowadzi m.in. sommelier Maurycy Michalak. - Najczęstsza metoda tworzenia różowego wina polega na tym, że robi się je z czerwonych odmian winorośli, które mają kontakt ze skórką, a to właśnie ona barwi wino, bo to w niej znajdują się barwniki. Barwi, ale tylko przez krótki czas, co pozwala nadać delikatny różowy kolor. Jeśli ten proces zostanie wydłużony, wówczas powstanie wino czerwone - opowiadał Michalak.Jest jednak jeszcze jedna metoda tworzenia wina różowego, na którą decydują się tylko winiarze z Szampanii - zaznacza Maurycy Michalak: - Chodzi o mieszanie białego wina z czerwonym. Jest to dozwolone i znane tylko w jednym miejscu na świecie. Jednak nie byle jakim, bo w Szampanii.Festiwal Wina w Szczecinie rozpoczął się w piątek, a zakończy się w niedzielę o godz. 19:00.