Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Prawie 130 interwencji strażaków w naszym regionie od rana. Mundurowi wyjeżdżali głównie do połamanych gałęzi i konarów blokujących drogę.

Synoptycy ostrzegają - miejscami wiatr może w sobotę osiągać w porywach do 90 kilometrów na godzinę. Możliwe są także burze. Ostrzeżenie dotyczy m.in powiatów szczecineckiego, drawskiego czy wałeckiego i obowiązuje do niedzieli do godziny 15.