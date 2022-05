Wojskowi w Kołobrzegu zachęcają do służby

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Wojsko zachęca do wstąpienia do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. W Kołobrzegu żołnierzy można spotkać przy latarni morskiej, gdzie zachęcają do założenia munduru.

Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową wprowadziła ustawa o obronie ojczyzny. W sobotę w ponad 70 miejscach w całym kraju działają punkty informacyjne, w których wojskowi zachęcają do wstąpienia do nowego rodzaju służby. W Kołobrzegu żołnierzy można spotkać przy latarni morskiej.



Podpułkownik Piotr Malitowski, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kołobrzegu mówi, jak w praktyce wygląda wstąpienie do nowej służby. - Przeszkolenie w formie 28-dniowego szkolenia podstawowego, czyli zapoznanie się z podstawą tego, co się robi w wojsku, a potem szkolenie specjalistyczne w jednostkach wojskowych - powiedział ppłk Malitowski.



Punkt informacyjny w Kołobrzegu można odwiedzać w sobotę do godziny 18. Z kolei w Wałczu i Stargardzie trwają pikniki wojskowe, w czasie których również można złożyć deklarację o chęci założenia munduru.