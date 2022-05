Promocja służby wojskowej w Stargardzie

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową promuje resort obrony na pikniku w Stargardzie Rynek Starego Miasta jest jednym z 32 punktów akcji rekrutacyjnej.

Zainteresowani mogą poznać ofertę pracy lub służby w wojsku.



- 4560 zł netto robi wrażenie, jednak to jest już na etapie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jest to jedna z większych zmian. Zapraszamy do namiotu. Robimy swoje, Coraz bardziej wychodzimy do społeczeństwa i przynosi to dodatkowe efekty - mówi kpt. Piotr Prokop z Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinie. Obok akcji rekrutacyjnej i pokazów ciężkiego sprzętu, przygotowano również kuchnię polową z wojskową grochówką.



