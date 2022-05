Goście Radia Szczecin o wizycie Tuska w regionie

Wizyta Donalda Tuska w naszym regionie była jednym z tematów porannej "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Zdaniem posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Filiks krótkie tournée - po naszym regionie - było ogromnym wsparciem przed wyborami, które odbędą się w przyszłym roku.- Czujemy się pokrzepieni, bo jest taka energia, którą czujemy już od jakiegoś czasu i jesteśmy przekonani, że kolejne wybory to będzie wygrana demokratycznej opozycji, więc to na pewno pokrzepia i tutaj PiS - powiedziałabym - pomaga - mówi Filiks.Przekonania, dotyczącego wspólnej listy opozycji w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, nie podziela posłanka Nowej Lewicy - Małgorzata Prokop-Paczkowska.- O tym, w jakim kształcie pójdziemy do wyborów, kiedy one będą się odbywały zadecydujemy w stosownym czasie. To jest oczywiście znana już retoryka Donalda Tuska, jako najlepsze rozwiązanie. Nie wszyscy taki pogląd podzielają - przekonuje Prokop-Paczkowska.Donald Tusk przestał być wiarygodnym partnerem do jakiejkolwiek dyskusji - uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc.- Najpierw trzeba być wiarygodnym, poważnym w dyskusji, a potem dopiero można wysłuchiwać czy ewentualne działania robić. Z jakim on programem przyjechał? Przede wszystkim antyPiS, drożyzna, rozdział państwa od kościoła... To jest stały punkt -podsumowuje Hoc.Donald Tusk powinien przede wszystkim przeprosić za wieloletnie szkodliwe działania Platformy Obywatelskiej w naszym regionie - uważa Dariusz Matecki z Solidarnej Polski. W jego ocenie klasycznym przykładem jest tragedia stoczniowców, którzy - niemal z dnia na dzień - utracili niekiedy jedyne źródło utrzymania swoich rodzin.- To była wielka tragedia. Ile osób wtedy wpadło w depresję, ile musiało opuścić Szczecin? To są naprawdę ludzkie dramaty, które miały miejsce za rządów Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk powinien stanąć przed stocznią i po prostu za to wszystko przeprosić i wyjechać ze Szczecina - dodaje Matecki.Donald Tusk, przebywając w naszym regionie, odwiedził między innymi Stargard, Barlinek i Białogard.