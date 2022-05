Utrudnienia w tej części krajowej "szóstki" potrwają do wtorku do godziny 15. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Od godziny 5 między miejscowościami Karwice i Bobrowice (powiat sławieński) rozpoczęły się prace drogowe. Na odcinku prawie jednego kilometra wprowadzony został ruch wahadłowy.

Dodatkowo drogowcy ograniczyli prędkość do 40 kilometrów na godzinę. Utrudnienia w tej części krajowej "szóstki" potrwają do wtorku do godziny 15.