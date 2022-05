Wojewoda zachodniopomorski: gdy pomagaliśmy Polakom, Tusk nie miał nic do powiedzenia

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zachodniopomorski wojewoda krytycznie o programie Platformy Obywatelskiej po wizycie Donalda Tuska w regionie: - Kłamstwa i "polityczne wydmuszki" wtłaczane w głowy Polaków - oceniał Zbigniew Bogucki w "Rozmowach pod krawatem".

Polityk PiS oceniał, że słowa lidera PO o tym, jak "rząd zostawił Polaków samych z pandemią i skutkami wojny" są zwykłym kłamstwem.



- Proszę zobaczyć, ile środków zostało przetransferowanych chociażby do przedsiębiorców. To jest ponad 8 miliardów złotych, które trafiły tutaj na Pomorze Zachodnie. To są różnego rodzaju tarcze finansowe, antykryzysowe. Donald Tusk wtedy, kiedy to wszystko się działo, siedział cicho i nie miał nic do powiedzenia. Bardziej mam wrażenie, że to są jakieś słowa kogoś, kto próbuje coś skomentować, a tak naprawdę znowu nie ma nic do powiedzenia poza kłamstwami. Bo to jest kłamstwo, że zostawiliśmy Polaków - mówi wojewoda zachodniopomorski.



Według danych unijnego Europejskiego Urzędu Statystycznego, Polska jest obecnie liderem wzrostu gospodarczego w strefie Euro.