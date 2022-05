Walka o teren zielony przy Cukrowej. Petycja krąży [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

750 osób podpisało się pod petycją w sprawie zagospodarowania ostatniego terenu zielonego przy ulicy Cukrowej w Szczecinie.

Miasto chce przeznaczyć to miejsce na inwestycje. Powstał nawet wniosek o projekt w Budżecie Obywatelskim w tej sprawie - magistrat odrzucił go.



- To są same bloki i sam beton. Mało jest zieleni; na pewno się przyda. Nawet na spacery musimy jeździć gdzieś dalej. A tak można wyskoczyć klatkę obok i pospacerować. Tak, że: jak najbardziej! - mówi mieszkaniec z ul. Cukrowej.



- Wiem, że jest założone forum mieszkańców osiedla. Jest napisane, że dobrze byłoby, żeby zostało to zielone. Podpisałam petycję, przez znajomych podpisana. Zachęcamy następne osoby, żeby podpisały - powiedziała jedna z mieszkanek.



Organizatorzy akcji wciąż zbierają podpisy pod dokumentem, który trafić ma do prezydenta Szczecina.