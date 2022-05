Wzrosła śmiertelność w regionie

Fot. pixabay.com / tungnguyen0905

O 1/4 więcej osób zmarło w ubiegłym roku w porównaniu do 2020 roku. Dane dotyczące województwa zachodniopomorskiego podaje Główny Urząd Statystyczny.

To efekt pandemii, ale nie tylko zachorowań na Covid-19 i zgonów z powodu tej choroby. To także konsekwencja tego, że szpitale zajmowały się głównie zakażonymi pacjentami. Inne oddziały były zamykane lub ograniczane. Z tego powodu pacjenci nie mieli dostępu do leczenia i profilaktyki. Dotyczyło to między innymi pacjentów onkologicznych.



- W ostatnim czasie obserwujemy zwiększony napływ pacjentów z bardziej zaawansowanymi chorobami nowotworowymi. Przez ostatnie dwa lata spadła częstość wykonywania badań profilaktycznych. Prawdopodobnie z obawy przed pandemią - mówi prof. dr hab. med. Tomasz Byrski, konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej.



Kolejnej fali zachorowań na Covid-19 lekarze spodziewają się jesienią. Zdaniem prof. Miłosza Parczewskiego, lekarza naczelnego ds. Covid-19 Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie, nie powinna być tak niebezpieczna jak poprzednie.



- O tyle jesteśmy w lepszej sytuacji, że coraz więcej społeczeństwa jest wyszczepiona. Jest też coraz lepsza dostępność leków przeciwwirusowych, zabezpieczających przez ciężkim przebiegiem. Liczę na to, że na jesieni te leki dla osób potrzebujących będą bardziej dostępne. Nie spodziewam się kwarantanny, izolacji i ograniczeń w skali krajowej - mówi prof.Parczewski.



W 2021 roku w Zachodniopomorskiem zmarło ponad 23 tysiące osób.