"160 tys. osób z Ukrainy znalazło legalne zatrudnienie w Polsce"

Zwiększonej liczby sygnałów o nieprawidłowościach na razie nie ma - tak o sytuacji Ukraińców na polskim rynku pracy mówiła w "Rozmowach pod krawatem" Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

Porównywała tę sytuację do lat wcześniejszych, gdy pracowali głównie mężczyźni z Ukrainy i przypadki nieuczciwego działania przedsiębiorców - zatrudniania na czarno, niewypłacania pensji - były częstsze.Jednocześnie Łażewska-Hrycko zwracała uwagę, że dla kobiet uciekających przed wojną najważniejsze było w ogóle znalezienie pracy, nieważne na jakich warunkach, więc sytuacja może się zmienić. Teraz jest dobra.- Na ten moment mamy już 160 tysięcy osób, które w ramach powiadomienia urzędów pracy znalazły zatrudnienie w Polsce. To są po pierwsze kobiety, po drugie osoby zatrudnione na podstawie kontraktów cywilno-prawnych. Może to rzeczywiście budzić zaniepokojenie, natomiast na razie takie zgłoszenia masowo do Państwowej Inspekcji Pracy nie napływają - mówi Łażewska-Hrycko.Według niepełnych informacji z rynku pracy, większość kobiet z Ukrainy pracuje w szeroko pojętym przetwórstwie czy usługach.