Zaginiony chłopiec ze Świnoujścia odnaleziony [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] źródło: https://swinoujscie.policja.gov.pl/zsw/dzialania-policji/aktualnosci/47751,Trwaja-poszukiwania-13-letniego-Jakuba-Matczaka

Znalazł się 12-latek ze Świnoujścia. Chłopiec został odnaleziony na ulicy przy której trwały poszukiwania. Jest cały i zdrowy.

Odnaleziono go chwilę przed godziną 18:00. Znajdował się przy ulicy Roosvelta w dzielnicy domków jednorodzinnych. Jest w dobrym stanie. Policjanci zabrali go do radiowozu i podali wodę. Na miejscu zjawiła się rodzina.



Poszukiwania trwały od niedzielnego wieczora. Zaangażowani byli wszyscy funkcjonariusze policji. W czynnościach udział brała także straż pożarna, graniczna i WOPR.