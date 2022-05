Prokuratura prosi o zgłaszanie się poszkodowanych przez byłą komornik

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie prosi o zgłaszanie się osób poszkodowanych działaniem kancelarii komorniczej dawnego rewiru I w Szczecinku. Chodzi o byłą komornik sądową Krystynę P. i jej córkę, asesor komorniczą Monikę P-O.

Można to zrobić do końca czerwca. Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną.



Jak informuje internetowy serwis regionalny szczecinek.naszemiasto.pl, kobiety usłyszały zarzuty przekroczenia uprawnień i przywłaszczenia znaczniej kwoty. Według wstępnych ustaleń śledczych podejrzane miały przywłaszczyć co najmniej 530 tysięcy złotych i wypłacić sobie dodatkowo z konta kancelarii 47 tysięcy złotych.



Serwis pisze, że proceder miał się zacząć w 2006 roku i trwać 13 lat . "Śledczy uważają, że komornik ściągała należności od dłużników i nie przekazywała ich w całości wierzycielom. Trwało to tak długo, gdyż mieli być oni spłacani, gdy pojawiły się zaległości. Do czasu aż monity wierzycieli domagających się swoich pieniędzy nie trafiły w końcu do samorządu komorniczego" - czytamy w serwisie szczecinek.naszemiasto.pl. Do tej pory wiadomo o około dwustu poszkodowanych wierzycielach.



Cytowany przez portal prokurator Ryszard Gąsiorowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, informuje, że zarzuty wobec byłej komornik dotyczą tego, że "w latach 2006-19 wspólnie z asystent komorniczą nie dopełniły ciążącego na nich obowiązku rozliczenia zaliczek pobieranych z tytułu wyegzekwowanych wierzytelności".



Podejrzane nie przyznają się do winy, odmówiły składania wyjaśnień. Zarzucane im czyny są zagrożone karą więzienia do 10 lat.



Koszalińska prokuratura chce skierować akt oskarżenia do sądu jeszcze w tym roku.