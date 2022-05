"Specjalne relacje" Polski z Ukrainą. Dyskusja w "RSnW"

Podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie padła zapowiedź nowego traktatu pomiędzy dwoma państwami.

Może on wyglądać tak jak porozumienie pomiędzy stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Rzymkowski. - Była zapowiedź nowego traktatu. Moim zdaniem, ta sytuacja polityczna wymusza konieczność stworzenia nowego traktatu i tu obydwa państwa i głowy tych państw zgadzają się na stworzenie, powiedziałbym, specjalnych relacji.I dodawał, że specjalne traktaty mogą połączyć państwa, które powstały na terenie I Rzeczypospolitej.Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy w parlamencie ukraińskim było bardzo emocjonalne i spektakularne ocenia były poseł Marek Jakubiak z Federacji dla Rzeczypospolitej. Nawet opozycja chwaliła wystąpienie polskiego prezydenta.- Marzę o takiej opozycji, która wtedy kiedy trzeba, klaszcze i mówi, że jest dobrze i tak by postąpiła, a kiedy jest źle, mówi że jest źle. Niestety takie postawy bardzo rzadko zdarzają się w Platformie Obywatelskiej - przyznał Jakubiak.Podczas wizyty zapowiedziano m.in. wspólne kontrole na granicy polsko-ukraińskiej co ma je uprościć i zlikwidować korupcję.