Poświęcenie kościoła dominikanów w Szczecinie

Były metropolita Pragi i Prymas Czech kardynał Dominik Duka będzie przewodniczył dziś uroczystościom konsekracji kościoła dominikanów w Szczecinie.

Zakonnicy zaczęli posługę w Szczecinie w 1989 roku, a rok później powołano do życia parafię św. Dominika. Pierwszym proboszczem był o. Jan Piątkowski.



- Poświęcenie budynku to też oddanie go na własność, na stałe jako miejsce spotkania z Bogiem - mówi o. Krzysztof Frąckiewicz, przeor szczecińskiego Klasztoru Dominikanów. - Jest to także moment zebrania całej historii tej wspólnoty, tego Kościoła, który się tu gromadzi. Wspólnoty która zbudowała tą świątynię.



Dzisiejszy przewodniczący liturgii Kardynał Duka był w latach komunistycznych więźniem politycznym, był pozbawiony publicznie prawa wykonywania posługi kapłańskiej, pracował w fabryce, spędził 1,5 roku w więzieniu w Pilznie, gdzie spotkał Václava Havla - mówi o. Tomasz Dostatni. - Tam się poznali, zaprzyjaźnili, prowadzili rozmowy o filozofii, religii. Ojciec Dominik odprawiał tam mszę świętą. Na prośbę Václava Havla, wspólnie odmawiali różaniec na więziennym spacerniaku. Ta przyjaźń trwała przez całe życie.



Początek wtorkowych uroczystości o 18 w kościele na pl. Ofiar Katynia 1.



W tym roku obchodzimy 800-lecie dominikanów w Polsce, a kardynał Duka wywodzi się właśnie z Zakonu Braci Kaznodziejów. W maju tego roku papież Franciszek przyjął jego rezygnację z pełnionych funkcji metropolity Pragi i Prymasa Czech. Kardynał ma 79 lat.



Święty Jacek, pierwszy polski dominikanin założył 800 lat temu klasztor w Krakowie. Jako jeden z pierwszych został założony klasztor w Kamieniu Pomorskim, którego duchowymi spadkobiercami są dominikanie w Szczecinie.