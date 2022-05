Ważny dzień dla ósmoklasistów

PFot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Startuje egzamin ósmoklasisty. W Zachodniopomorskiem napisze go ponad 21 tysięcy uczniów, w tym 360 z Ukrainy.

W samym Szczecinie zdawać będzie 5 tysięcy osób. Egzamin rozpocznie się od testu z języka polskiego. Z kolei w środę uczniowie zmierzą się z matematyką. Ostatnia część to sprawdzian znajomości języka obcego. Egzamin jest obowiązkowy, przystąpić musi do niego każdy uczeń, nie można go jednak nie zdać. Wyniki będą jednak brane od uwagę przy rekrutacji do szkoły średniej.



W tym roku do egzaminów podchodzi 500 tysięcy uczniów z ostatnich klas szkół podstawowych i ponad 7 tysięcy uczniów z Ukrainy. Początek o godzinie 9.