Coraz bliżej przebudowy drugiej części ulicy Szafera w Szczecinie. Miasto ogłosiło przetarg na wykonawcę inwestycji.

Przebudowana zostanie droga, powstanie także torowisko tramwajowe, które ma się połączyć z tym na Żołnierskiej. Dzięki temu tramwaje linii 5 i 7 dojadą do Netto Areny.Koszt to około 100 mln złotych. Miasto na oferty czeka do 1 lipca. Wykonawca będzie miał 2 lata na zrealizowanie zadania.