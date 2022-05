Coraz więcej Ukraińców pracuje w regionie

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Już 7,5 tysiąca Ukraińców pracuje legalnie w województwie zachodniopomorskim. Dane podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Dla porównania na początku maja było ich o 1/3 mniej. Statystyki dotyczą osób, które pracę podjęły na mocy specustawy, do Polski przyjechały po wybuchu wojny w ojczyźnie. Pracę najczęściej podejmują kobiety, w zawodach, które nie wymagają wysokich kwalifikacji.



- W przemyśle, w handlu. To są m.in. pakowacze, osoby do prac budowlanych i do przemysłu drobnego, gdzie składa się pewne urządzenia - mówi Paweł Nowak z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.



W całym kraju zatrudnienie znalazło już 160 tysięcy Ukraińców. Najwięcej w województwach mazowiecki, wielkopolskim i na Dolnym Śląsku.