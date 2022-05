Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Można zdobyć kolekcję znaczków pocztowych podziemnej Solidarności. Na aukcję wystawił je Antykwariat Wu-eL.

Zbiór należał do Jana Tarnowskiego, działacza opozycji antykomunistycznej - mówi antykwariusz Wojciech Lizak. - On w latach 80. robił znaczki Solidarności. Tam, gdzie siedział. Siedział w Goleniowie, Wierzchowie. Odbijał i wykorzystywał do tego różne dziwne rzeczy, jak sadza i oleje z puszki po sardynkach.



Pamiątki po Solidarności osiągają coraz wyższe ceny na aukcjach. Rośnie też zainteresowanie tymi pamiątkami. - Przy oprawie Solidarności, przy propagandzie, nazwijmy brzydko, pracowali najwybitniejsi polscy artyści. I to rzeczywiście zaczyna być przedmiotem kolekcjonerstwa. Ceny na to rosną. Już nie dziwi, jak pierwszy plakat Solidarności uzyskuje na aukcjach 600-700 złotych.



Dochód ze sprzedaży znaczków oraz grafik Jana Tarnowskiego zostanie przeznaczony na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.



Aukcja odbędzie się 4 czerwca.