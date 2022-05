Barszcz Sosnowskiego. Fot. pixabay.com / tpsdave (CC0 domena publiczna)

Ostrzegają i proszą o pomoc w sprawie barszczu Sosnowskiego. Urzędnicy z Dobrej Szczecińskiej szacują, jak dużo jest trującej rośliny na terenach gminnych.

Ma to pomóc w jej zwalczaniu. Mieszkańcy mogą informować, gdzie rośnie groźny chwast. Urzędnicy proszą o kontakt pod adresem wos@dobraszczecinska.pl. i apelują by nie zbliżać się do barszczu.