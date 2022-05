Radni Szczecina za miesiąc zdecydują, co z sowieckimi pomnikami

Radni PiS w Szczecinie zaproponowali w marcu likwidację dwóch pomników na Cmentarzu Centralnym i jednego znajdującego się w Dąbiu - wszystkie upamiętniały sowiecką dominację. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Decyzja w sprawie likwidacji sowieckich pomników w Szczecinie za miesiąc.

Przewodnicząca szczecińskiej rady miasta tłumaczyła radnym na wtorkowej sesji, że w tej sprawie jest pięć uchwał - część społecznych - a w niektórych z nich powtarzają się te same monumenty. Ponadto, dotyczą także upamiętnień na cmentarzach, gdy wciąż obowiązuje umowa polsko-rosyjska z początku lat 90.



Radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy uchwały wnosili, podkreślali, że projekty z podpisami mieszkańców należy głosować jak najszybciej. I że obliczu agresji na Ukrainę, tym bardziej należy zlikwidować pomniki poświęcone faktycznie rosyjskiej dominacji w powojennej Polsce.



W odpowiedzi usłyszeliśmy zapewnienia, że "nie ma tu złej woli" - a przewodnicząca czeka na opinię IPN, czy można usunąć monumenty z cmentarzy. Z kolei urząd przygotował uchwałę dotyczącą likwidacji pomnika w Dąbiu.



Na koniec sesji radny klubu PiS Dariusz Matecki poinformował, że będzie w tej sprawie zwracał się do wojewody, który sprawuje prawny nadzór nad samorządami. W ocenie Mateckiego, skoro uchwał społecznych nie rozpatrzono na najbliższej możliwej sesji to doszło do złamania zapisów ustawowych.