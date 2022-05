"Zemsta" pogromcą ósmoklasistów. Za nami egzamin z języka polskiego

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

"Zemsta" Aleksandra Fredry i motyw przyjaźni w wypracowaniu. Pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty za nami.

We wtorek uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej sprawdzali wiedzę z języka polskiego. Egzamin trwał 120 minut. Odwiedziliśmy Szkołę Podstawową numer 46 w Szczecinie.



- Dobrze mi poszło z "polaka". Trochę było trochę, a trochę łatwych. - Fatalnie, bo była "Zemsta", a ja się do niej nie uczyłam. - Cytując klasyka, średnio bym powiedział. Jedyne co z tego egzaminu wyniosłem to wodę. - Była "Zemsta" i nie przygotowałam się na nią kompletnie. Ale rozprawka dobrze, więc chyba dam radę. - Temat rozprawki był chyba o przyjaźni. - Na wypracowaniu udowodnić słuszność, bądź nie, tezy. Napisałem klasyka "Mały Książę". Solucja na wszystko, nawet na maturze działa. - Myślałam, że będzie lepiej, ale tak 80% to chyba powinno być. Najbardziej boję się matmy, dlatego cały tydzień się jej uczyłam - mówili uczniowie.



We wtorek o godz 9.00 uczniowie zmierzą się matematyką, a w czwartek z językiem angielskim.