Poznaliśmy projekty kołobrzeskiego budżetu obywatelskiego

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Skatepark, doświetlenie przejść dla pieszych, czy kolejne rzeźby przedstawiające mewy - to część projektów, na które można będzie głosować w kołobrzeskim budżecie obywatelskim.

Do tegorocznej edycji zgłoszono 12 projektów, ale tylko 7 z nich przeszło pozytywnie weryfikację urzędników i to one zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.



Jak mówi Joanna Pawlak z Urzędu Miasta w Kołobrzegu, od tegorocznej edycji wprowadzone zostały nowe zasady głosowania.



- Mieszkańcy będą wybierać trzy projekty, przyznając im odpowiednio 3, 2 i 1 punkt. Formy głosowania są pozostawione tak, jak w latach ubiegłych, a więc forma papierowa, tradycyjna i głosowanie elektroniczne - mówi Pawlak.



Głosowanie rozpocznie się 7 czerwca i potrwa 13 dni. Swój głos może oddać każdy z mieszkańców, bez względu na wiek, a zagłosować można jedynie raz.



W puli budżetu obywatelskiego znajduje się milion złotych. Zwycięskie projekty poznamy w lipcu.