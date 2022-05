Skolwin. Bernardyńska zamknięta na kilka miesięcy

Koszt inwestycji to ponad 1 milion 200 tysięcy złotych. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Zamknięta dla ruchu kierowców została ulica Bernardyńska na szczecińskim Skolwinie.

Rozpoczęła się tu przebudowa drogi i 300 metrów sieci wodociągowej oraz wymiana kanalizacji deszczowej.



Przez kilka najbliższych miesięcy ulica ta będzie całkowicie nieprzejezdna.



- Dla kierowców i mieszkańców będzie to duża uciążliwość ponieważ ta czasowa organizacja ruchu rozplanowana na cztery miesiące zakłada całkowite zamknięcie dla ruchu samochodowego tej ulicy. Dlatego prosimy o uwagę. Oczywiście, wykonawca w tych pierwszych dniach będzie zezwalał na wjazd do posesji, niemniej przy kolejnych etapach prac będzie to już niemożliwe - zapowiada Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.



Koszt inwestycji to ponad 1 milion 200 tysięcy złotych. Wykonawcą prac będzie firma Elbud ze Szczecina.