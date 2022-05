Dojazd do latarni w Świnoujściu. "Śmiejemy się przez łzy"

Przy świnoujskiej latarni morskiej po deszczu w miejscu drogi, pojawia się staw, w którym pływają kaczki. Fot. Latarnia Morska Świnoujście

Największy zabytek portowy w Polsce ma najgorszą infrastrukturę w Europie.

Przy świnoujskiej latarni morskiej po deszczu w miejscu drogi pojawia się staw, w którym pływają kaczki. Obrazek, choć zabawny, nie śmieszy opiekunów zabytku.



O planach stworzenia dojazdu do latarni morskiej i Fortu Gerharda w Świnoujściu mówi się już od ponad roku. Temat kończy się na rozmowach, bo drogi, jak nie było tak nie ma. Na tym cierpią nie tylko zwiedzający, ale i opiekunowie zabytków.



- Gdy patrzymy na zdjęcie pływających kaczek w wielkiej kałuży na środku drogi prowadzącej do latarni morskiej... niektórzy się śmieją. My raczej śmiejemy się, ale przez łzy - mówi Piotr Piwowarczyk z Fortu Gerharda.



Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia wyjaśnia, że brak infrastruktury to czynnik tylko częściowo zależny od Miasta i uspokaja, że niezbędne formalności do budowy parkingu i drogi już są załatwiane.



- GazSystem wykona nową drogę doprowadzającą ruch do tych zabytków. Częściowe finansowanie będzie z pieniędzy, które gmina otrzymała na drogi dojazdowe do portu - poinformował prezydent.



Latarnia morska w Świnoujściu jest najwyższą ceglaną latarnią w Europie. Co roku zabytek zwiedzają dziesiątki tysięcy turystów.