IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla pasa zachodniej i centralnej Polski. źródło: https://pixabay.com/pl/4244923/ID 12222786/CC0 - domena publiczna

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego - najniższego - stopnia przed burzami dla pasa zachodniej i centralnej Polski.

Wyładowania atmosferyczne mają nastąpić na obszarze sześciu województw - na wschodzie zachodniopomorskiego, w niemal całym wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, niemal całym łódzkim oraz w zachodnich powiatach województwa mazowieckiego.



"Najaktywniejsze burze występują na południu województwa wielkopolskiego i północy dolnośląskiego. Kolejne będą rozwijać się na Opolszczyźnie i południu województwa łódzkiego. Komórki opadowe i burzowe przemieszczają się na północny wschód i wschód" - podało na Twitterze IMGW.



Na północy obszaru, dla którego wydano alert, ostrzeżenie obowiązuje do godz. 21, w centralnej części - do 23:30, a na południu - do 23.