Autobus dla Ukraińców z gryfickiego PKS-u [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Będzie służył żołnierzom do przemieszczania się i przewożenia rannych - autobus gryfickiego PKS-u. Przewoźnik przekazał go ukraińskiemu wojsku za symboliczną złotówkę.

Z prośbą o pojazd zwrócił się kierowca, który przed wybuchem wojny na Ukrainie jeździł w gryfickich autobusach. Obecnie został wcielony do wojska.



W środę autobus wyruszy w trasę do Żytomierza - mówi Sebastian Dziewguć, z PKS-u Gryfice. - To jest autobus Mercedes 303. Kupiliśmy go z Bundeswehry. To jest bardzo dobry, prosty autobus niemający żadnej elektroniki, więc bardzo prosty w naprawie. Idealny w warunkach polowych i bojowych i temu ma służyć Ukraińcom.



Pomimo 37 lat, pojazd jest w bardzo dobrym stanie technicznym - zaznacza Pan Igor, kierowca, któremu zostanie przekazany autobus. - Można przewieźć rannych. Zawodowy autobus i chociaż stary, to jeszcze popracuje dla naszego wojska, bo teraz brakuje takich zasobów.



Autobus na pokładzie zabierze ze sobą dary. Na Ukrainę trafią materace, śpiwory i apteczki.