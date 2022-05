Rozpoczęły się prace na ulicy Gdańskiej

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

W nocy rozpoczęła się wymiana asfaltu na ulicy Gdańskiej w Szczecinie. Docelowo nowa nakładka pojawi się na nitce wjazdowej do centrum miasta.

Prace obejmują odcinek od Basenu Górniczego aż do Trasy Zamkowej, z pominięciem Estakady Pomorskiej - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. - To jest kolejny etap prac na ulicy Gdańskiej, ponieważ rok i dwa lata temu, też była częściowo remontowana. Prace będą trwały głównie w nocy, poza godzinami szczytów komunikacyjnych, żeby uciążliwość dla kierowców była jak najmniejsza.



Roboty na ulicy Gdańskiej potrwają do połowy czerwca.