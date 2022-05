Koniec akcji w Osinowie Dolnym. "Jestem pełen podziwu dla saperów"

Zakończyła się akcja saperów w Osinowie Dolnym. Rano usunięto dwa niewybuchy z czasów II wojny światowej.

- Ewakuowani mieszkańcy wracają już do domów a most graniczny na Odrze został otwarty - mówi Adam Zarzycki, burmistrz Cedyni. - Jestem pełen podziwu dla saperów, którzy uwinęli się w pół godziny. Teren jest już wolny. Wszystko już odblokowaliśmy, most jest już otwarty. Po niemieckiej stronie nie było dużej kolejki. Niemcy też się zatroszczyli i przekazali informacje swoim mieszkańcom.







Dwa pociski moździerzowe zostały odnalezione na terenie budowy w piątek - dodaje Zarzycki.





Również zostało otwarte targowisko oraz sklepy, które były w czerwonej strefie zagrożenia wybuchem. W czasie akcji wydobycia dwóch moździerzy ewakuowani ludzie mogli znaleźć schronienie u strażaków z OSP Cedynia. - Byliśmy w remizie, siedzieliśmy, czekaliśmy, piliśmy kawkę. To była chyba największa akcja z tych, co pamiętam. Poszło sprawnie - mówili mieszkańcy.



Pociski zostaną zdetonowane na poligonie.







Rocznie przez most w Osinowie Dolnym, granice przekracza 4 miliony turystów niemieckich, którzy jeżdżą na lokalne targowiska.