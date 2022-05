Pełnomocniczka Hołowni: chciałabym, żebyśmy mieli taką inflację, jak inne kraje

W programie mają przyjęcie przez Polskę waluty euro, jednak pytanie o to, jak taka operacja miałaby pomóc w walce z inflacją i wpłynęłaby na rozwój gospodarczy - pełnomocniczka ruchu "Polska 2050 Szymona Hołowni" w Szczecinie pozostawiła bez odpowiedzi.

Agnieszka Kosińska w "Rozmowach pod Krawatem" mówiła o inflacji. - W kwestii inflacji, to my w tej chwili bijemy już rekordy. Niedługo osiągniemy już chyba 20 procent. Ja bym sobie życzyła, żebyśmy mieli taką inflację, jak inne kraje. Najprawdopodobniej to też jest wynik wspólnej waluty.- No dobrze, cztery ostatnie państwa, które przyjęły euro, pamięta pani? - zapytał redaktor Kamil Nieradka.- Nie - odpowiedziała Kosińska.- To Litwa, Łotwa, Estonia i Słowacja, tam inflacja jest wyższa niż w Polsce czy nie? - zadał kolejne pytanie redaktor Nieradka.- Nie mam takich danych. Natomiast martwi mnie inflacja u nas w kraju... - odpowiedziała pełnomocniczka ruchu "Polska 2050 Szymona Hołowni".We wszystkich wymienionych krajach, inflacja jest obecnie wyższa niż w Polsce. Według pełnomocniczki Polski 2050, może to wynikać z faktu, że "są na początku drogi z europejską walutą". Ostatni z tych krajów - Słowacja, przyjęła euro w 2009 roku.