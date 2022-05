Ceny owoców (w końcu) w dół [ZDJĘCIA]

Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin]

Już za 10 zł za kilogram można kupić truskawki na szczecińskich targowiskach. Spadają też ceny czereśni.

Kilkanaście dni temu, te owoce kosztowały nawet ponad 100 zł za kilogram. Teraz zapłacimy za nie 45 zł.



- To jednak nadal owoce importowane np. z Kalifornii - mówi pan Mateusz, który handluje na targowisku Manhattan. - Tak, biorą. To jednak nie jest jeszcze nasza czereśnia, ale jest naprawdę smaczna, można śmiało spróbować. Polskie pojawią się mniej więcej w połowie czerwca.



Z kolei za polskie truskawki zapłacimy teraz średnio 15 zł za kilogram, za te greckie 10 - 12 zł.



- Owoce będą jeszcze tanieć - dodaje pan Mateusz. - Patrząc z perspektywy poprzedniego sezonu, to myślę, że truskawka będzie jeszcze tańsza.



Za borówkę zapłacimy około 35 zł za kilogram.