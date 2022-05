Bocian uratowany - pomogły mu inne zwierzęta i mieszkańcy. Chory ptak leżał w miejscowości Zagoździe, w gminie Drawsko Pomorskie.

Znaleziono go niedaleko słupa energetycznego. Zanim pomogli mu ludzie, całą noc pilnowały go dwa psy z pobliskich gospodarstw.



Mieszkańcy skontaktowali się z Michałem Kudawskim, który zabrał ptaka do swojego ośrodka. Tam bocian będzie leczony.



Za 10 dni ma wrócić do swojej miejscowości i gniazda.