Jak zadbać o pracownika? Biznesowa konferencja w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jak rozwijać siebie i firmę? Pracownicy oraz przedsiębiorcy wymieniają się doświadczeniami podczas biznesowej konferencji w szczecińskim Marriotcie.

Tematami wykładów są m.in. umiejętność radzenia sobie ze stresem, jedzenie w godzinach pracy, jak zaufanie do firmy wpływa na lojalność pracowników i wiele, wiele innych.



Zawsze można się czymś ciekawym zainspirować - mówi Robert, jeden z uczestników konferencji. - Myślę, że jest kluczowe to, abyśmy poznawali się tutaj i wymieniali doświadczeniami. To jest świetne miejsce, w którym można spotkać praktyków, którzy pokazują to, w jaki sposób wykorzystywać wiedzę, którą zdobywamy. A także wymieniać się doświadczeniami i jednocześnie inspirować tym, co słyszymy od ludzi, którzy tutaj mają swoje prelekcje.



Jednym z prelegentów konferencji jest Artur Dzięgielewski, który opowiedział o tym, jak zapewnienie pracownikom posiłku w godzinach pracy wpływa na ich motywację i efektywność.



- Jeżeli pracownicy nie spożywają regularnych posiłków, to są mniej efektywni, są senni, popełniają więcej błędów. Pokazują to badania, o których będę dzisiaj opowiadał i demonstrował. Warto pamiętać, aby to śniadanie jeść. A śniadanie nie równa się kawa, energetyk lub batonik z automatu... - podkreślał Dzięgielewski.



Organizatorem konferencji jest LSJ HR GROUP - szczecińska firma rekrutacyjna z 20-letnim doświadczeniem, która pozyskuje pracowników dla krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw z regionu. Konferencja trwa do godziny 17.00.