Promują ideę zalesiania. Powstało światowe centrum

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

W Starościnie w tamtejszym Technikum Leśnym zostało powołane do życia Światowe Centrum Zalesień.

Jego celem jest propagowanie idei sadzenia drzew i krzewów: w lasach, miastach, wsiach, przy drogach i nieużytkach. Członkami założycielami Centrum są między innymi przedstawiciele 11 Szkół Leśnych prowadzonych przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz międzynarodową Fundację "Zielone serce".



Idea powołania Światowego Centrum Zalesień wzięła się z naszych doświadczeń i wyjazdów - mówi jeden z pomysłodawców projektu dyrektor Technikum Leśnego w Starościnie Przemysław Jarosik. - To efekt współpracy z panem prof. Pasquale Policastro. Zaczęło się po naszych wspólnych wyprawach do Włoch, Portugalii, kiedy zobaczyliśmy, że poziom leśnictwa tam jest taki sobie i że trzeba im pomagać.



Projekt ma duże wsparcie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Dyrektor Andrzej Szelążek osobiście wziął udział w uroczystości powołania Centrum. - Wyjeżdżaliśmy też do Afryki, żeby m.in. zalesiać i żeby innym narodom pokazywać, że zalesienia na terenie Polski, dzięki takim szkołom jak Technikum Leśne w Starościnie mają się bardzo dobrze - mówi Szelążek.



Musimy krzewić ideę zalesiania - mówi jeden z pomysłodawców projektu, profesor prawa na Uniwersytecie Szczecińskim Pasquale Policastro. - Jeżeli każda młoda osoba od dziecka, które ma sześć lat, do osoby młodej, która ma 23 lata, sadziła co roku 40 drzew, w trzy pokolenia przez 70 lat wrócilibyśmy do tego samego poziomu zalesienia, jakie było na początku XIX wieku.



Udział w projekcie jest dobrowolny i ma skupiać szkoły i instytucje, dla których przyszłość naszej planety jest ważna.