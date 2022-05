Uratował ojca, bo wiedział, jak prawidłowo przeprowadzić reanimację

Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

Uczmy się, jak udzielać pierwszej pomocy i nie bójmy się tego robić! - apelują służby ratunkowe.

O tym, jak ważna to umiejętność przekonał się w środę o poranku 17-latek ze Szczecina. Uratował życie swojemu tacie.



- U mężczyzny doszło do zatrzymania krążenia, na miejsce wezwano pogotowie. Do przyjazdu służb reanimował go syn i udało się przywrócić mu krążenie - mówi Paulina Heigel, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



- Co w tej interwencji jest szczególnie istotne i zasługuje na pochwałę, to postawa tego 17-letniego chłopaka. Ratownicy medyczni, którzy byli tam na miejscu byli przekonywali, że wzorowo wykonywał uciskanie klatki piersiowej, także na pewno wiedział, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, w przypadku zatrzymania akcji serca. Tak naprawdę, to dzięki jego działaniom udało się tego pacjenta uratować - dodaje Heigel.



- Coraz więcej osób wie, jak udzielać pierwszej pomocy, ale ludzi paraliżuje stres - ocenia Bartosz Żylski, ratownik z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



- Obawiają się, że coś złamią, coś w ciele chorego "strzelać" zacznie. Boją się przede wszystkim, że zrobią komuś krzywdę, ale większej krzywdy niż śmierć nie da się zrobić... Każda pomoc jest bardzo ważna dla tego pacjenta, który znajduje się w bezpośrednim stanie zagrożenia życia. Wczesne rozpoczęcie resuscytacji daje większe szanse na przeżycie - przekonuje Żylski.



47-latek trafił do szpitala.