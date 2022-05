Kołobrzeg doczeka się biura paszportowego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Obecnie mieszkańcy miasta, w celu wyrobienia dokumentów, muszą dojeżdżać kilkadziesiąt kilometrów.

Kołobrzeg nie posiada obecnie biura paszportowego. Najbliższe znajdują się w Koszalinie i Gryficach. O utworzenie takiego punktu zwrócił się do wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.



Jak informuje Tamborski, oba urzędy już zawarły porozumienie w tej sprawie. - W ramach tego porozumienia, powiat zabezpieczy pomieszczenia. Każdy ma swoje kompetencje, to co my możemy zrobić to właśnie te pomieszczenia przekazać. Pan wojewoda - etaty i pracowników, plus oczywiście wyposażenie w ten sprzęt elektroniczny, typu komputery, skanery i rzeczy podobne.



Delegacja Urzędu Wojewódzkiego już wizytowała pomieszczenia przy ulicy Grottgera, które powiat wytypował jako optymalne miejsce na otwarcie biura paszportowego. Lokal spełnia wszystkie wymogi, a po dopełnieniu procedur, pierwsze wnioski paszportowe będzie można w Kołobrzegu złożyć jeszcze w tym roku.



Zaoszczędzi to mieszkańcom wyjazdów do urzędów oddalonych o około 50 kilometrów.