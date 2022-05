Pełnomocniczka Hołowni: SPP powinna objąć całe Śródmieście

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Strefa Płatnego Parkowania w Szczecinie powinna obejmować całe Śródmieście - mówiła, w "Rozmowach pod Krawatem", pełnomocniczka ruchu "Polska 2050 Szymona Hołowni".

W Szczecinie strefą nie są objęte jeszcze osiedla, takie jak: Nowe Miasto, część Łękna, Turzynu i Niebuszewa.



Agnieszkę Kosińską pytaliśmy o zalecenia, jakie mają dla Szczecina, czyli większą SPP. - Jestem za tym, żeby ograniczyć transport indywidualny. Nie mówię, że to jest dla mnie osobiście przyjemne... Najwygodniej przecież podjechać jest pod drzwi sklepu, urzędu. My musimy jednak zmienić swoją mentalność, przesiąść się na rowery, za nie się nie płaci w Strefie Płatnego Parkowania. Warto więcej chodzić, więcej się ruszać, a nie tylko korzystać z aut - podkreślała Kosińska.



Pełnomocniczka Hołowni, jak przyznała, do Radia Szczecin przyjechała samochodem.