Polska hubem dla towarów z Ukrainy [ZDJĘCIA]

Fot. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Fot. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Fot. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

30 tysięcy ton rudy żelaza z Ukrainy przeładowano w porcie w Świnoujściu na statek. Ładunek trafi do Algierii.

Ruda żelaza przyjechała - z Ukrainy do Świnoujścia - koleją. Kolejny 50 tysięcy ton rudy jest na placach składowych i czeka na załadunek.



Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Krzysztof Urbaś mówi, że powstaną nowe łańcuchy logistyczne, bo rynek nie znosi próżni.



- To też paradoksalnie może być dla portu korzyść, jeżeli chodzi o ładunki. Część ładunków, które były przeładowywane przez porty ukraińskie, w tej chwili być nie może, z przyczyn wiadomych. Prowadzimy, dlatego dosyć intensywne rozmowy, wszystkie trzy zarządy portów. My jesteśmy najdalej od Ukrainy, ale już pierwsze ładunki są awizowane - dodaje Urbaś.



W świnoujskim porcie czeka jeszcze na załadunek 17 tysięcy ton kukurydzy. Pierwszy ładunek kukurydzy z Ukrainy obsłużył port w Kołobrzegu.